Kurs der Alphabet A (ex Google)

Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Montagabend

20.10.25 20:23 Uhr
Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Montagabend

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 256,31 USD zu.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 256,31 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf 257,33 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 254,80 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.435.215 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 257,33 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 0,40 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 140,53 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 82,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Alphabet A (ex Google)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,557 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 240,33 USD aus.

Am 23.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,89 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 84,64 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 96,54 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 9,92 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Diese Ratschläge hat Investment-Legende Peter Lynch für Anleger

NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 10 Jahren verdient

Alphabet-Aktie im Plus: Waymo-Robotaxis nehmen Kurs auf Europa

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

14.10.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
03.09.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
03.09.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
14.10.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
03.09.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
14.08.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
24.07.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
16.07.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
22.05.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
15.05.2019Alphabet A (ex Google) verkaufenCredit Suisse Group
24.11.2008Google sellMerriman Curhan Ford & Co
19.11.2008Google ausgestopptNasd@q Inside
16.03.2007Google Bär der WocheDer Aktionärsbrief
08.03.2006Google im intakten AbwärtstrendDer Aktionär

