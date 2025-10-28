Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagabend mit Verlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 267,97 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 0,5 Prozent auf 267,97 USD nach. In der Spitze fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 266,50 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 269,27 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.795.118 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 270,64 USD markierte der Titel am 28.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 1,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 140,53 USD. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 90,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,557 USD, nach 0,600 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 260,40 USD.

Am 23.07.2025 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 2,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,89 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,06 Prozent auf 96,54 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 84,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Alphabet A (ex Google) am 29.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,90 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

