Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagvormittag in Grün

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 123,66 EUR.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:17 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 123,66 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 123,78 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 123,32 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 3.815 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei 133,70 EUR markierte der Titel am 12.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 7,51 Prozent niedriger. Bei 79,81 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 54,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 148,71 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023. In Sachen EPS wurden 1,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,06 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 76.693,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 69.092,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,75 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 nachmittags fester

Apple & Microsoft zugekauft: So hat Börsenprofi Ken Fisher im dritten Quartal 2023 investiert

NASDAQ-Titel Amazon-Aktie leichter: Amazon veröffentlicht seinen eigenen KI-Chatbot