Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,0 Prozent auf 192,70 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 192,70 USD. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 191,94 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 195,72 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.548.185 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 05.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 207,05 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,45 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 140,53 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,516 USD, nach 0,600 USD im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 212,33 USD an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,31 USD, nach 1,89 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 96,54 Mrd. USD gegenüber 84,64 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,92 USD fest.

