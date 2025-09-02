Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon gewinnt am Nachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Amazon zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Amazon-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 15:53 Uhr stieg die Amazon-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 226,34 USD. In der Spitze legte die Amazon-Aktie bis auf 227,13 USD zu. Bei 225,24 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.192.265 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 05.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 242,51 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. Bei 161,56 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 28,62 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Amazon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Amazon 0,000 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 257,63 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 167,70 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 147,98 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,65 USD je Amazon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

