Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Abend mit Abschlägen
Die Aktie von Amazon gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 219,88 USD.
Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 219,88 USD. Das bisherige Tagestief markierte Amazon-Aktie bei 219,80 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 223,35 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 5.727.556 Amazon-Aktien.
Am 05.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 242,51 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 10,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 161,56 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 26,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Amazon-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 257,63 USD für die Amazon-Aktie.
Amazon ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,68 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 1,26 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 167,70 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 147,98 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Amazon am 23.10.2025 vorlegen.
Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2025 6,67 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group
Amazon-Aktie schwächer: Handelsgigant will mit hilfreicher KI zu Hause punkten
Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amazon-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
