Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Abend mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Amazon. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 224,70 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für die Amazon-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 224,70 USD. Der Kurs der Amazon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 224,59 USD nach. Bei 225,24 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 3.597.448 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 242,51 USD. Dieser Kurs wurde am 05.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 161,56 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 28,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Amazon-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 257,63 USD.

Am 31.07.2025 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Amazon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,26 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 147,98 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 167,70 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Amazon am 23.10.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 6,65 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

