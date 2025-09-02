DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,80 -0,2%Dow45.053 -0,5%Nas21.395 +0,5%Bitcoin96.015 +0,5%Euro1,1658 +0,1%Öl67,48 -2,3%Gold3.567 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DEUTZ 630500 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Vonovia A1ML7J Tesla A1CX3T Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Plus -- Wall Street uneins -- Google entgeht Zerschlagung -- American Bitcoin-IPO -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
Top News
Devisen im Fokus: So bewegen sich Dollar und Euro Devisen im Fokus: So bewegen sich Dollar und Euro
RTL-Aktie: Geplanter Aktienrückkauf für Sky Deutschland-Deal RTL-Aktie: Geplanter Aktienrückkauf für Sky Deutschland-Deal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Kostenloses Trading-Webinar: Kleines Konto groß traden - Jetzt anmelden! +++
Aktie im Fokus

Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Abend mit Abschlägen

03.09.25 20:24 Uhr
Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Abend mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Amazon. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 224,70 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
192,16 EUR -1,88 EUR -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für die Amazon-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 224,70 USD. Der Kurs der Amazon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 224,59 USD nach. Bei 225,24 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 3.597.448 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 242,51 USD. Dieser Kurs wurde am 05.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 161,56 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 28,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Amazon-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 257,63 USD.

Am 31.07.2025 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Amazon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,26 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 147,98 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 167,70 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Amazon am 23.10.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 6,65 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Amazon-Aktie dennoch in Rot: Milliarden-Investition in neuseeländischen Cloud-Ausbau

Die Top-10-Aktien der Zurich im zweiten Quartal 2025: Strategie des Schweizer Versicherers in den USA

Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amazon von vor 10 Jahren abgeworfen

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ioan Panaite / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amazon

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
21.08.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Amazon BuyUBS AG
01.08.2025Amazon BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
21.08.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Amazon BuyUBS AG
01.08.2025Amazon BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.09.2018Amazon HoldMorningstar
30.07.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
13.06.2018Amazon HoldMorningstar
02.05.2018Amazon HoldMorningstar
02.02.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
DatumRatingAnalyst
11.04.2017Whole Foods Market SellStandpoint Research
23.03.2017Whole Foods Market SellUBS AG
14.08.2015Whole Foods Market SellPivotal Research Group
04.02.2009Amazon.com sellStanford Financial Group, Inc.
26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen