Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Abend höher

Die Aktie von Amazon zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 4,2 Prozent auf 235,47 USD zu.

Das Papier von Amazon legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 4,2 Prozent auf 235,47 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Amazon-Aktie bisher bei 235,69 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 231,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 11.489.523 Amazon-Aktien.

Am 05.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,51 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 2,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 161,56 USD am 08.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 31,39 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Amazon-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 257,63 USD.

Amazon veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,68 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ein EPS von 1,26 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 167,70 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 147,98 Mrd. USD umgesetzt.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,65 USD je Aktie belaufen.

