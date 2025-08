Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag mit Aufschlag

So bewegt sich Amazon

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 214,00 USD nach oben.

Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 214,00 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Amazon-Aktie bei 214,68 USD. Mit einem Wert von 214,58 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.395.706 Amazon-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.02.2025 bei 242,51 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,32 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2024 bei 158,55 USD. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 34,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 257,63 USD für die Amazon-Aktie.

Am 31.07.2025 hat Amazon die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,68 USD gegenüber 1,26 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 167,70 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 147,98 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Amazon am 23.10.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 6,58 USD in den Büchern stehen haben wird.

