Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Amazon. Das Papier von Amazon konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 224,98 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 224,98 USD nach oben. Die Amazon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 225,07 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 221,28 USD. Bisher wurden heute 2.052.298 Amazon-Aktien gehandelt.

Am 05.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,51 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 161,45 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 28,24 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Amazon-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 257,63 USD an.

Am 31.07.2025 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,68 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,26 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 167,70 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 147,98 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 6,60 USD in den Büchern stehen haben wird.

