Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon tendiert am Freitagnachmittag seitwärts
Die Aktie von Amazon hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im NASDAQ-Handel kam die Amazon-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 223,15 USD.
Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Amazon-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 223,15 USD. Die Amazon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 223,80 USD. Die Abwärtsbewegung der Amazon-Aktie ging bis auf 222,50 USD. Bei 223,14 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.115.098 Amazon-Aktien.
Am 05.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 242,51 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 161,56 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 38,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Amazon-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 257,63 USD.
Am 31.07.2025 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,68 USD gegenüber 1,26 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,33 Prozent auf 167,70 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 147,98 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Amazon am 23.10.2025 vorlegen.
Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,60 USD fest.
Amazon-Aktie nach Quartalszahlen unter Druck: Das könnte jetzt auf Anleger zukommen
Analysten sehen für Amazon-Aktie Luft nach oben
Amazon-Aktie fester: Amazon öffnet AWS-Kunden erstmals Zugang zu OpenAI-Modellen
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|Amazon Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|01.08.2025
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|01.08.2025
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.2025
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2018
|Amazon Hold
|Morningstar
|30.07.2018
|Amazon neutral
|JMP Securities LLC
|13.06.2018
|Amazon Hold
|Morningstar
|02.05.2018
|Amazon Hold
|Morningstar
|02.02.2018
|Amazon neutral
|JMP Securities LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.04.2017
|Whole Foods Market Sell
|Standpoint Research
|23.03.2017
|Whole Foods Market Sell
|UBS AG
|14.08.2015
|Whole Foods Market Sell
|Pivotal Research Group
|04.02.2009
|Amazon.com sell
|Stanford Financial Group, Inc.
|26.11.2008
|Amazon.com Ersteinschätzung
|Stanford Financial Group, Inc.
