DAX24.073 -0,4%ESt505.335 -0,2%Top 10 Crypto16,64 +2,4%Dow44.097 -0,2%Nas21.482 +0,2%Bitcoin103.251 +0,8%Euro1,1599 -0,4%Öl66,53 +0,3%Gold3.350 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Apple 865985 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX schwach -- Wall Street stabil -- AMC dämmt Verluste deutlich ein -- TUI, DroneShield, Lufthansa, Palantir, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie kaum bewegt: Erholung nach Rückschlag bei Eli Lilly stoppt fast Novo Nordisk-Aktie kaum bewegt: Erholung nach Rückschlag bei Eli Lilly stoppt fast
Multitude: Attraktive Bewertung, hohe Dividendenrendite und überzeugte Insider! Multitude: Attraktive Bewertung, hohe Dividendenrendite und überzeugte Insider!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Kurs der Amazon

Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag im Minus

11.08.25 16:09 Uhr
Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag im Minus

Die Aktie von Amazon gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Amazon-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 220,65 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
191,36 EUR 0,52 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Amazon-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,9 Prozent auf 220,65 USD ab. In der Spitze büßte die Amazon-Aktie bis auf 220,41 USD ein. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 222,00 USD. Zuletzt wechselten 1.413.633 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 05.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,51 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 9,91 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 161,56 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 26,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Amazon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 257,63 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 31.07.2025. In Sachen EPS wurden 1,68 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon 1,26 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,33 Prozent auf 167,70 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 147,98 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,62 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Apple-Aktie im Blick: Diese Bücher sollte man laut Tim Cook gelesen haben

Amazon-Aktie nach Quartalszahlen unter Druck: Das könnte jetzt auf Anleger zukommen

Analysten sehen für Amazon-Aktie Luft nach oben

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Eddy Galeotti / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amazon

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
01.08.2025Amazon BuyUBS AG
01.08.2025Amazon KaufenDZ BANK
01.08.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
01.08.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Amazon BuyUBS AG
01.08.2025Amazon KaufenDZ BANK
01.08.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
01.08.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
26.09.2018Amazon HoldMorningstar
30.07.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
13.06.2018Amazon HoldMorningstar
02.05.2018Amazon HoldMorningstar
02.02.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
DatumRatingAnalyst
11.04.2017Whole Foods Market SellStandpoint Research
23.03.2017Whole Foods Market SellUBS AG
14.08.2015Whole Foods Market SellPivotal Research Group
04.02.2009Amazon.com sellStanford Financial Group, Inc.
26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen