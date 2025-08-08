Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag im Minus

Kurs der Amazon

Die Aktie von Amazon gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Amazon-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 220,65 USD.

Die Amazon-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,9 Prozent auf 220,65 USD ab. In der Spitze büßte die Amazon-Aktie bis auf 220,41 USD ein. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 222,00 USD. Zuletzt wechselten 1.413.633 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 05.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,51 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 9,91 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 161,56 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 26,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Amazon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 257,63 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 31.07.2025. In Sachen EPS wurden 1,68 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon 1,26 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,33 Prozent auf 167,70 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 147,98 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,62 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Apple-Aktie im Blick: Diese Bücher sollte man laut Tim Cook gelesen haben

Amazon-Aktie nach Quartalszahlen unter Druck: Das könnte jetzt auf Anleger zukommen

Analysten sehen für Amazon-Aktie Luft nach oben