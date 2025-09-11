DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +1,2%Dow45.902 -0,5%Nas22.117 +0,3%Bitcoin98.292 -0,1%Euro1,1720 -0,1%Öl67,55 +1,9%Gold3.646 +0,3%
Aktienkurs aktuell

Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon verliert am Freitagnachmittag

12.09.25 16:10 Uhr
Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon verliert am Freitagnachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 228,53 USD nach.

Die Amazon-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 228,53 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Amazon-Aktie bisher bei 228,41 USD. Bei 230,28 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 1.547.917 Aktien.

Am 05.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 242,51 USD. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 6,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 161,56 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Amazon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 257,63 USD für die Amazon-Aktie.

Am 31.07.2025 hat Amazon die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,68 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 1,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 167,70 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 147,98 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,66 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen