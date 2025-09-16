Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Mittwochabend vermehrt von Amazon

DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto15,71 -3,6%Dow45.955 +0,4%Nas22.230 -0,5%Bitcoin97.292 -1,1%Euro1,1833 -0,3%Öl67,82 -1,0%Gold3.649 -1,1%
Top News
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Fed-Entscheid im Fokus: US-Notenbank senkt Leitzins wie erwartet - ein Abweichler Fed-Entscheid im Fokus: US-Notenbank senkt Leitzins wie erwartet - ein Abweichler
17.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Der Amazon-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 231,76 USD.

Die Amazon-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 1,0 Prozent auf 231,76 USD nach. In der Spitze büßte die Amazon-Aktie bis auf 229,72 USD ein. Bei 233,85 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 5.109.390 Amazon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.02.2025 bei 242,51 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 161,56 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amazon-Aktie 43,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Amazon-Aktie bei 257,63 USD.

Am 31.07.2025 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,68 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ein EPS von 1,26 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 167,70 Mrd. USD – ein Plus von 13,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amazon 147,98 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,66 USD je Amazon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 3 Jahren eingebracht

BVB-Aktie fest: Reise ohne Anselmino nach Turin - Groß könnte nachreisen

Sorge wegen NVIDIA-Aktie und Co. - Deutsche Bank sieht Blasenrisiko im S&P 500

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

