Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Donnerstagabend im Aufwind

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 232,17 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das Amazon-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 232,17 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Amazon-Aktie bei 232,67 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 229,25 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.469.832 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,51 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amazon-Aktie derzeit noch 4,45 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 161,56 USD ab. Abschläge von 30,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Amazon-Aktie bei 257,63 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 1,68 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 1,26 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Amazon 167,70 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 147,98 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,65 USD je Amazon-Aktie belaufen.

