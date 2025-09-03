AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Donnerstagabend im Minus

Aktienentwicklung

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 160,90 USD abwärts.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 160,90 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 157,80 USD ab. Mit einem Wert von 160,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 4.265.210 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Am 14.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 186,64 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 16,00 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 76,49 USD am 09.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Analysten bewerten die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Durchschnitt mit 95,00 USD.

Am 05.08.2025 hat AMD (Advanced Micro Devices) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,16 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,69 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Umsatz von 5,84 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert.

Experten taxieren den AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,85 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

