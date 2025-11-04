AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Abend tiefer

Aktie im Blick

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 253,47 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 2,4 Prozent auf 253,47 USD. Zwischenzeitlich weitete die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 247,40 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 250,48 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien beläuft sich auf 5.983.682 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 267,05 USD. Mit einem Zuwachs von 5,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 76,49 USD. Mit einem Kursverlust von 69,82 Prozent würde die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 95,00 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

Am 05.08.2025 hat AMD (Advanced Micro Devices) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 USD gegenüber 0,47 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,70 Prozent auf 7,69 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 03.02.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2025 3,85 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

