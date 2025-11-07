AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) verliert am Nachmittag

DAX23.564 -0,7%Est505.576 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.730 -1,4%Bitcoin86.860 -1,0%Euro1,1588 +0,4%Öl63,66 +0,1%Gold3.995 +0,5%
Notierung im Fokus

07.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 230,87 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
197,24 EUR -11,56 EUR -5,54%
Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 2,9 Prozent auf 230,87 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 227,63 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 230,88 USD. Von der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.090.166 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 267,05 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 15,67 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,49 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 66,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 197,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.11.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,75 USD, nach 0,47 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 9,25 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,82 Mrd. USD umgesetzt.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz für Q4 2025 wird am 03.02.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2025 3,89 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

