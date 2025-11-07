AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Abend auf rotem Terrain

AMD (Advanced Micro Devices) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 3,7 Prozent auf 228,87 USD ab.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 3,7 Prozent im Minus bei 228,87 USD. Das Tagestief markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 224,74 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 230,88 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 8.549.269 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Bei 267,05 USD markierte der Titel am 30.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 14,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 76,49 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 66,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 197,50 USD für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Am 04.11.2025 lud AMD (Advanced Micro Devices) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS belief sich auf 0,75 USD gegenüber 0,47 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 9,25 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,82 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 03.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,89 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belaufen.

