AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) gibt am Nachmittag nach

AMD (Advanced Micro Devices) im Fokus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 95,52 USD ab.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:49 Uhr um 1,1 Prozent auf 95,52 USD nach. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab in der Spitze bis auf 94,75 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 96,63 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.470.972 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 203,55 USD an. Gewinne von 113,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.03.2025 bei 94,75 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 0,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 160,00 USD.

Am 04.02.2025 äußerte sich AMD (Advanced Micro Devices) zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 7,66 Mrd. USD gegenüber 6,17 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS in Höhe von 4,69 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger an einem AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor 10 Jahren verdient

Weshalb AMD in 2025 besser performen könnte als NVIDIA

Kahlschlag bei Tech-Größen im Bridgewater-Depot: In diese Aktien investierte Dalios Ex-Fonds im vierten Quartal 2024