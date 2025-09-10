AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Donnerstagabend mit Kurseinbußen
Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,1 Prozent auf 156,17 USD ab.
Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 156,17 USD. Der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 154,99 USD nach. Bei 158,62 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 7.153.325 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.
Am 14.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 186,64 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 76,49 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,02 Prozent.
Für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 95,00 USD.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 05.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,54 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,16 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 7,69 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 31,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,85 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.05.2025
|AMD (Advanced Micro Devices) Kaufen
|DZ BANK
|22.04.2025
|AMD (Advanced Micro Devices) Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.2025
|AMD (Advanced Micro Devices) Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.2024
|AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.2024
|AMD (Advanced Micro Devices) Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.05.2025
|AMD (Advanced Micro Devices) Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2024
|AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.01.2024
|AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|UBS AG
|22.02.2022
|AMD (Advanced Micro Devices) Outperform
|Bernstein Research
|02.02.2022
|AMD (Advanced Micro Devices) Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.04.2025
|AMD (Advanced Micro Devices) Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.2025
|AMD (Advanced Micro Devices) Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.2024
|AMD (Advanced Micro Devices) Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.2024
|AMD (Advanced Micro Devices) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.2024
|AMD (Advanced Micro Devices) Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.07.2017
|AMD (Advanced Micro Devices) Underweight
|Barclays Capital
|07.07.2015
|AMD Sell
|UBS AG
|23.08.2012
|Advanced Micro Devices (AMD) underperform
|Macquarie Research
|23.07.2012
|Advanced Micro Devices (AMD) underperform
|Macquarie Research
|11.07.2012
|Advanced Micro Devices (AMD) sell
|Goldman Sachs Group Inc.
