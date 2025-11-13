AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) fällt am Donnerstagabend
Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 4,4 Prozent auf 247,51 USD abwärts.
Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 4,4 Prozent auf 247,51 USD. Das Tagestief markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 246,09 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 251,91 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 8.120.938 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.
Am 30.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 267,05 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,89 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 76,49 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 69,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 197,50 USD für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.
Am 04.11.2025 lud AMD (Advanced Micro Devices) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,75 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,47 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 9,25 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,82 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz für Q4 2025 wird am 03.02.2026 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,89 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
