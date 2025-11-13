AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) verliert am Nachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,0 Prozent auf 253,60 USD ab.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 253,60 USD abwärts. Das Tagestief markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 249,08 USD. Bei 251,91 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien beläuft sich auf 2.480.885 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 267,05 USD. Dieser Kurs wurde am 30.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Kursplus von 5,30 Prozent wieder erreichen. Bei 76,49 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 231,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem AMD (Advanced Micro Devices) seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 197,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,75 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,47 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,25 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6,82 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von AMD (Advanced Micro Devices) wird am 03.02.2026 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,89 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

