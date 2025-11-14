DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,82 -4,9%Nas23.012 +0,6%Bitcoin82.313 -4,0%Euro1,1619 -0,2%Öl64,38 +2,0%Gold4.085 -2,1%
Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Freitagabend entwickeln
AMD (Advanced Micro Devices) im Blick

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) tritt am Freitagabend auf der Stelle

14.11.25 20:23 Uhr
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) tritt am Freitagabend auf der Stelle

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zeigt am Freitagabend wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 247,90 USD.

Anleger zeigten sich um 20:07 Uhr bei der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 247,90 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 253,43 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bisher bei 235,10 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 240,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 6.880.882 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Am 30.10.2025 markierte das Papier bei 267,05 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 7,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (76,49 USD). Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 69,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem AMD (Advanced Micro Devices) seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Durchschnitt mit 197,50 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,47 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,59 Prozent auf 9,25 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 03.02.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2025 3,89 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar

Bildquellen: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com

Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

DatumRatingAnalyst
05.11.2025AMD (Advanced Micro Devices) BuyUBS AG
07.05.2025AMD (Advanced Micro Devices) KaufenDZ BANK
22.04.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
05.02.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) BuyGoldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen