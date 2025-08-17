DAX24.290 -0,3%ESt505.426 -0,4%Top 10 Crypto16,06 +0,3%Dow44.889 -0,1%Nas21.604 -0,1%Bitcoin98.931 -1,4%Euro1,1678 -0,3%Öl65,48 -1,0%Gold3.336 ±0,0%
Kurs der AMD (Advanced Micro Devices)

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag in Rot

18.08.25 16:10 Uhr
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 176,85 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 176,85 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 176,60 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 176,75 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.763.331 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 186,64 USD. Dieser Kurs wurde am 14.08.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 5,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 76,49 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,75 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 95,00 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AMD (Advanced Micro Devices) am 05.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,54 USD gegenüber 0,16 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat AMD (Advanced Micro Devices) im vergangenen Quartal 7,69 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 31,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) 5,84 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.11.2025 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,91 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

DatumRatingAnalyst
07.05.2025AMD (Advanced Micro Devices) KaufenDZ BANK
22.04.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
05.02.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
07.05.2025AMD (Advanced Micro Devices) KaufenDZ BANK
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.01.2024AMD (Advanced Micro Devices) BuyUBS AG
22.02.2022AMD (Advanced Micro Devices) OutperformBernstein Research
02.02.2022AMD (Advanced Micro Devices) OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
22.04.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
05.02.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.02.2024AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.07.2017AMD (Advanced Micro Devices) UnderweightBarclays Capital
07.07.2015AMD SellUBS AG
23.08.2012Advanced Micro Devices (AMD) underperformMacquarie Research
23.07.2012Advanced Micro Devices (AMD) underperformMacquarie Research
11.07.2012Advanced Micro Devices (AMD) sellGoldman Sachs Group Inc.

