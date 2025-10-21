AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Dienstagabend mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 239,19 USD.
Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 0,6 Prozent auf 239,19 USD nach. Im Tief verlor die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 234,05 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 239,39 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.239.222 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.
Am 20.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 242,87 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,54 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 76,49 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 68,02 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem AMD (Advanced Micro Devices) seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 95,00 USD aus.
AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 USD, nach 0,16 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 7,69 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 5,84 Mrd. USD umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von AMD (Advanced Micro Devices) rechnen Experten am 03.11.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,85 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.
Redaktion finanzen.net
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Erste Schätzungen: AMD (Advanced Micro Devices) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Das hat den NVIDIA-Chef am Deal zwischen OpenAI und AMD überrascht
