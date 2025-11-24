DAX23.276 +0,8%Est505.543 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 ±0,0%Nas22.665 +1,8%Bitcoin74.736 -0,9%Euro1,1522 +0,1%Öl62,43 -0,1%Gold4.090 +0,6%
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) gewinnt am Montagnachmittag

24.11.25 16:10 Uhr
Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,8 Prozent auf 211,58 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
183,76 EUR 5,76 EUR 3,24%
Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 3,8 Prozent auf 211,58 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie kletterte in der Spitze bis auf 212,91 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 207,20 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.892.566 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 267,05 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Kursplus von 26,22 Prozent wieder erreichen. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 76,49 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 63,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem AMD (Advanced Micro Devices) seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 197,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.11.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,75 USD gegenüber 0,47 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 9,25 Mrd. USD gegenüber 6,82 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

AMD (Advanced Micro Devices) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 03.02.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in Höhe von 3,88 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

