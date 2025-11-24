AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) verteuert sich am Montagabend kräftig
Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 5,8 Prozent auf 215,64 USD.
Im NASDAQ-Handel gewannen die AMD (Advanced Micro Devices) -Papiere um 20:08 Uhr 5,8 Prozent. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zog in der Spitze bis auf 215,88 USD an. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 207,20 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.151.106 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 267,05 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Kursplus von 23,84 Prozent wieder erreichen. Bei 76,49 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 64,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 197,50 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie an.
Am 04.11.2025 lud AMD (Advanced Micro Devices) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,47 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,25 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6,82 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz für Q4 2025 wird am 03.02.2026 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 3,88 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
