AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 180,00 USD.

Um 15:53 Uhr wies die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 180,00 USD nach oben. Kurzfristig markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 182,49 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 182,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.302.908 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Bei 182,49 USD erreichte der Titel am 31.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 1,38 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 76,49 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Abschläge von 57,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 150,00 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AMD (Advanced Micro Devices) am 06.05.2025. Das EPS wurde auf 0,44 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,16 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,44 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,84 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz für Q2 2025 wird am 05.08.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 04.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,88 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

