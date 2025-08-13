DAX24.239 +0,2%ESt505.395 +0,1%Top 10 Crypto17,03 +0,2%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin104.241 -1,1%Euro1,1673 -0,3%Öl65,79 +0,1%Gold3.351 -0,1%
ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Thyssenkrupp auf 'Buy' - Ziel 12,50 Euro

14.08.25 10:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
9,01 EUR -0,70 EUR -7,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für thyssenkrupp nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Trotz eines neunprozentigen Umsatzrückgangs habe der Industriekonzern das operative Ergebnis (Ebit) und den Free Cashflow leicht verbessert, schrieb Christian Obst in einer ersten Reaktion am Donnerstag./rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:57 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

