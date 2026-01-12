DAX25.359 -0,2%Est506.011 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,33 +1,3%Nas23.734 +0,3%Bitcoin78.939 +1,0%Euro1,1668 ±-0,0%Öl64,68 +0,6%Gold4.584 -0,3%
ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Zalando auf 'Overweight' - Ziel 35 Euro

13.01.26 11:19 Uhr
Zalando
26,19 EUR 1,09 EUR 4,34%
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Zalando von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 28 auf 35 Euro angehoben. Der Online-Modehändler sei mit Blick auf den Wandel der Branche durch den Einsatz von KI besser aufgestellt als von vielen Investoren befürchtet, schrieb Sarah Roberts in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zalando überzeuge mit Datentiefe, einem breiten Sortiment und einem starken Logistiknetzwerk, der schwer nachzubauen sei./mis/rob/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 20:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 04:00 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

mehr Analysen