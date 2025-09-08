ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Heidelberg Materials auf 'Buy' - Ziel 220 Euro
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Harry Goad äußerte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Erwartung, dass das europäische Bauvolumen nach drei rückläufigen Jahren im Jahr 2026 wieder etwas Wachstum verzeichnen wird. Er nannte niedrige Vergleichszahlen aus dem Vorjahr und den konjunkturellen Hintergrund als Treiber, potenziell noch ergänzt durch das deutsche Finanzpaket und einen möglichen Wiederaufbau der Ukraine. Auch für europäische Baustoffunternehmen seien die Aussichten für das kommende Jahr vorteilhaft./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 16:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Heidelberg Materials
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberg Materials
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Heidelberg Materials
Analysen zu Heidelberg Materials
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:31
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.2025
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.2025
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:31
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.2025
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.2025
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|25.06.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|29.05.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|08.05.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|24.04.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|10.08.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|27.07.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|11.07.2023
|HeidelbergCement Underweight
|Barclays Capital
|23.05.2023
|HeidelbergCement Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberg Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen