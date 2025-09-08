DAX23.651 -0,7%ESt505.352 -0,2%Top 10 Crypto15,78 -0,1%Dow45.544 +0,1%Nas21.836 +0,2%Bitcoin95.997 +0,8%Euro1,1742 -0,2%Öl66,96 +1,1%Gold3.659 +0,6%
ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Heidelberg Materials auf 'Buy' - Ziel 220 Euro

09.09.25 15:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
203,30 EUR 0,20 EUR 0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Harry Goad äußerte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Erwartung, dass das europäische Bauvolumen nach drei rückläufigen Jahren im Jahr 2026 wieder etwas Wachstum verzeichnen wird. Er nannte niedrige Vergleichszahlen aus dem Vorjahr und den konjunkturellen Hintergrund als Treiber, potenziell noch ergänzt durch das deutsche Finanzpaket und einen möglichen Wiederaufbau der Ukraine. Auch für europäische Baustoffunternehmen seien die Aussichten für das kommende Jahr vorteilhaft./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 16:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
12:31Heidelberg Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.2025Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.09.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
04.08.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
25.06.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
29.05.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
08.05.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
24.04.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

