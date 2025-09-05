ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 40 Euro
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Lagerbestände bei Halbleitern seien in den Verbrauchersegmenten bereits niedrig und in industriellen Abnehmerzweigen wie etwa dem Automobilsektor näherten sie sich einem gesunden Niveau, schrieb Tammy Qiu in einer am Montag vorliegenden Studie. Obwohl sich in den Endmärkten noch keine starke Erholung der Nachfrage abzeichne, sei das Risiko einer deutlichen Korrektur im Jahr 2026 gering. Internationale Unternehmen dürften ihren Platz in Chinas Lieferketten behalten. Von Infineon erwartet sie einen konservativen Ausblick auf das kommende Jahr./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 15:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Infineon AG
Analysen zu Infineon AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:56
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.2025
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|05.09.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:56
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.2025
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.06.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen