DAX fester -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- AMD-Aktie mit Kurssturz -- BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Continental, Kontron, Gold im Fokus
ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

08.09.25 12:19 Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Lagerbestände bei Halbleitern seien in den Verbrauchersegmenten bereits niedrig und in industriellen Abnehmerzweigen wie etwa dem Automobilsektor näherten sie sich einem gesunden Niveau, schrieb Tammy Qiu in einer am Montag vorliegenden Studie. Obwohl sich in den Endmärkten noch keine starke Erholung der Nachfrage abzeichne, sei das Risiko einer deutlichen Korrektur im Jahr 2026 gering. Internationale Unternehmen dürften ihren Platz in Chinas Lieferketten behalten. Von Infineon erwartet sie einen konservativen Ausblick auf das kommende Jahr./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 15:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

