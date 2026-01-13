ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt RWE auf 'Outperform' - Ziel 50 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE nach Windkraftauktionen in Großbritannien mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Outperform" belassen. RWE sei in puncto Kapazitäten der größte Gewinner, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwoch. Die Ergebnisse bestätigten den Aufschwung der Offshore-Windenergie in Großbritannien und Europa. Positiv seien sie auch für den Anlagenbauer Vestas wegen geschlossener Lieferverträge mit RWE./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:57 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:57 / UTC
