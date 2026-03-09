DAX23.813 +1,7%Est505.795 +1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1000 -0,3%Nas22.729 +0,1%Bitcoin59.934 +1,7%Euro1,1644 +0,1%Öl90,85 +1,2%Gold5.211 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 ExxonMobil 852549 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise sinken: DAX zieht kräftig an -- Wall Street etwas tiefer -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW, BioNTech, NIO, CATL, Lumentum, Amazon, Rheinmetall, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Milliarden-Offensive bei AT&T sprengt Analystenerwartungen: Aktie regt sich kaum Milliarden-Offensive bei AT&T sprengt Analystenerwartungen: Aktie regt sich kaum
Procept Biorobotics: Revolution in der Urologie und ein 10-Millionen-Dollar-Signal an die Märkte Procept Biorobotics: Revolution in der Urologie und ein 10-Millionen-Dollar-Signal an die Märkte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Deutsche Börse auf 'Buy'

10.03.26 14:46 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
237,50 EUR -5,50 EUR -2,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Deutsche Börse auf "Buy" belassen. Der Iran-Krieg habe die Volatilität an den Finanzmärkten erhöht, wobei es die wohl größten Volumensteigerungen im Rohstoffe- und Gashandel gegeben habe, schrieb Benjamin Goy in seiner am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Deutlichere Schwankungen bedeuteten aber nicht automatisch steigende Erlöse in allen Geschäften - ein Ende der Kämpfe könnte sich positiv auf andere Bereiche auswirken. Unter den Börsenbetreibern dürfte vor allem sein Favorit Euronext einen guten Jahresstart hingelegt haben. Deren Aktie empfiehlt Goy ebenso wie Deutsche Börse und London Stock Exchange zum Kauf./gl/ag

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:12 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Börse AG

DatumRatingAnalyst
13:51Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
12:36Deutsche Börse OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.03.2026Deutsche Börse BuyJefferies & Company Inc.
16.02.2026Deutsche Börse NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.02.2026Deutsche Börse KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
13:51Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
12:36Deutsche Börse OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.03.2026Deutsche Börse BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2026Deutsche Börse KaufenDZ BANK
13.02.2026Deutsche Börse OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
16.02.2026Deutsche Börse NeutralGoldman Sachs Group Inc.
12.02.2026Deutsche Börse HoldWarburg Research
12.02.2026Deutsche Börse NeutralUBS AG
12.02.2026Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
11.02.2026Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
15.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
24.02.2020Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Börse AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen