ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Puma auf 'Hold' - Ziel 20 Euro
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Puma (PUMA SE) mit Blick auf die jüngsten Übernahmespekulationen auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Adam Cochrane äußerte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu einem Artikel im "Manager Magazin", wonach sich der Finanzinvestor CVC und das US-Markenmanagementunternehmen Authentic Brands Group (ABG) für den Anteil der Großaktionärsfamilie Pinault an dem Sportwarenhersteller interessieren. ABG scheine kein glaubwürdiger Kandidat für die Übernahme des Unternehmens mit mehr als 50 Marken zu sein, betonte der Experte. Da Puma unter dem neuen Chef die künftige Strategie Ende Oktober zusammen mit den Quartalszahlen bekanntgeben wolle, könnte es sinnvoll sein, noch vor einer möglichen Änderung der strategischen Ausrichtung einen Deal anzustreben./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 17:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu PUMA SE
Analysen zu PUMA SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:31
|PUMA SE Hold
|Deutsche Bank AG
|11:46
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:51
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.2025
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.08.2025
|PUMA SE Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|PUMA SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2025
|PUMA SE Buy
|Warburg Research
|28.07.2025
|PUMA SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.2025
|PUMA SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.07.2025
|PUMA SE Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:31
|PUMA SE Hold
|Deutsche Bank AG
|11:46
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.08.2025
|PUMA SE Neutral
|UBS AG
|26.08.2025
|PUMA SE Halten
|DZ BANK
|26.08.2025
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:51
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.2025
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.2025
|PUMA SE Sell
|UBS AG
|30.07.2025
|PUMA SE Reduce
|Baader Bank
|28.07.2025
|PUMA SE Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PUMA SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen