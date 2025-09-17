DAX23.661 +1,3%ESt505.455 +1,6%Top 10 Crypto16,42 +0,6%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin99.174 +0,7%Euro1,1832 +0,1%Öl68,00 +0,1%Gold3.669 +0,3%
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Puma auf 'Hold' - Ziel 20 Euro

18.09.25 12:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
22,73 EUR -0,05 EUR -0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Puma (PUMA SE) mit Blick auf die jüngsten Übernahmespekulationen auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Adam Cochrane äußerte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu einem Artikel im "Manager Magazin", wonach sich der Finanzinvestor CVC und das US-Markenmanagementunternehmen Authentic Brands Group (ABG) für den Anteil der Großaktionärsfamilie Pinault an dem Sportwarenhersteller interessieren. ABG scheine kein glaubwürdiger Kandidat für die Übernahme des Unternehmens mit mehr als 50 Marken zu sein, betonte der Experte. Da Puma unter dem neuen Chef die künftige Strategie Ende Oktober zusammen mit den Quartalszahlen bekanntgeben wolle, könnte es sinnvoll sein, noch vor einer möglichen Änderung der strategischen Ausrichtung einen Deal anzustreben./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 17:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

