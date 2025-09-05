DAX23.668 -0,2%ESt505.374 -0,2%Top 10 Crypto16,21 +0,7%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.006 -0,4%Euro1,1718 -0,2%Öl67,68 +2,1%Gold3.647 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Oracle 871460 SAP 716460 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME Lufthansa 823212 Klarna A414N7 BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX rutscht ins Minus -- Adobe-Prognose beflügelt Aktie -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Rüstungsaktien, Palantir, Clara Technologies, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
Jedes Jahr weniger Stellen bei SAP: Kommt jetzt der Schub für die Aktie? Jedes Jahr weniger Stellen bei SAP: Kommt jetzt der Schub für die Aktie?
BYD-Aktie findet keine Käufer: Was den Kurs des Anteilsscheins anhaltend belastet BYD-Aktie findet keine Käufer: Was den Kurs des Anteilsscheins anhaltend belastet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"600% Momentum-Strategie": Aktien hebeln und Gewinne maximieren - Jetzt das Kennenlernangebot sichern!

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Krones auf 180 Euro - 'Buy'

12.09.25 14:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
133,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für KRONES von 175 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff wagte in einer am Freitag vorliegenden Studie einen Ausblick auf den anstehenden Kapitalmarkttag des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen. Er rechnet mit einem Strategieupdate, bei dem es sich aber wahrscheinlich "nur" um eine Bestätigung handeln werde. Insgesamt blickt er positiv auf das Unternehmen. Mit Zukäufen habe Krones den regionalen Fußabdruck verbreitert; die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit sollten sich aufs Umsatzwachstum niederschlagen und ein wachsender Anteil des Service-Geschäfts sollte den Margen helfen./tih/mis

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 07:50 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf KRONES

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf KRONES

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu KRONES AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
13:01KRONES BuyDeutsche Bank AG
26.08.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025KRONES BuyUBS AG
01.08.2025KRONES BuyBaader Bank
01.08.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
13:01KRONES BuyDeutsche Bank AG
26.08.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025KRONES BuyUBS AG
01.08.2025KRONES BuyBaader Bank
31.07.2025KRONES BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.08.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
20.05.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.01.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.11.2024KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
28.10.2024KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
05.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
04.08.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.05.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.02.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für KRONES AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen