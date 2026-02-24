ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Nordex auf 'Buy' - Ziel 38 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal sei hervorragend gewesen, schrieb Constantin Hesse am Mittwoch nach den Zahlen. Auch der Ausblick auf 2026 und die mittelfristige Entwicklung sei besser als gedacht./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 01:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 01:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
