ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Scout24 auf 'Buy' - Ziel 105 Euro

06.01.26 09:34 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Scout24 von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 106 auf 105 Euro gesenkt. Die Befürchtungen, dass Künstliche Intelligenz (KI) den Markt für Online-Kleinanzeigen radikal umwälze, seien übertrieben, schrieb Giles Thorne in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der Immobilienportalbetreiber habe zudem bereits sehr früh mit der Entwicklung von KI-gestützten Funktionen begonnen und dürfte deshalb in der KI-Ära florieren. Der Kapitalmarkttag für 2026 dürfte deutlich machen, wie weit das Unternehmen seinen Mitbewerbern voraus sei./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 14:06 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 19:00 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Nachrichten zu Scout24

DatumMeistgelesen
Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
09:01Scout24 BuyJefferies & Company Inc.
11.12.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.11.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Scout24 OutperformBernstein Research
