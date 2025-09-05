DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,30 -3,2%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin94.712 -0,2%Euro1,1716 ±-0,0%Öl66,41 +1,1%Gold3.591 +0,1%
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Vonovia auf 'Buy' - Ziel hoch auf 31,50 Euro

08.09.25 07:49 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Vonovia (Vonovia SE) von 30 auf 31,50 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der europäische Wohnimmobiliensektor sei nach turbulenten Jahren an einem entscheidenden Punkt und verdiene einen frischen Blick, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Robuste Nachfrage treffe auf geringes Angebot, was die Mieten stützen und die Immobilienbewertungen stärken sollte. Die Aktienbewertungen lägen derweil klar unter dem historischen Zehn-Jahres-Schnitt. Vonovia und die Aroundtown-Tochter Grand City Properties empfiehlt der Experte nach ihrer vergleichsweise schwachen Entwicklung im bisherigen Jahresverlauf zum Kauf./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 13:11 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2025 / 11:00 / ET

