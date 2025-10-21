ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für PVA Tepla auf 37 Euro - 'Buy'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PVA TePla von 33 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anstehenden Zahlen des Technologiekonzerns dürften ein ordentliches, aber nicht so herausragendes Quartal wie im Sommer belegen, schrieb Constantin Hesse in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Angesichts der ordentlichen Kursentwicklung seit Jahresbeginn sei ein weiteres positives Überraschungspotenzial fraglich./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 05:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 05:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
