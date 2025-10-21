DAX24.306 +0,2%Est505.689 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,91 -4,6%Nas22.991 +1,4%Bitcoin93.359 -1,7%Euro1,1610 -0,3%Öl61,35 +0,7%Gold4.202 -3,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Beyond Meat A2N7XQ RENK RENK73 NVIDIA 918422 thyssenkrupp 750000 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F Apple 865985 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX leicht im Plus -- Wall Street stabil erwartet -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswserte, Beyond Meat im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie schwächelt: Neuer Hoffnungsträger startet mit Mängeln Lufthansa-Aktie schwächelt: Neuer Hoffnungsträger startet mit Mängeln
Geht die Kursrally nach dem fulminanten Börsengang weiter? So schlägt sich die TKMS-Aktie am zweiten Handelstag Geht die Kursrally nach dem fulminanten Börsengang weiter? So schlägt sich die TKMS-Aktie am zweiten Handelstag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für PVA Tepla auf 37 Euro - 'Buy'

21.10.25 14:13 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
PVA TePla AG
31,00 EUR 0,24 EUR 0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PVA TePla von 33 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anstehenden Zahlen des Technologiekonzerns dürften ein ordentliches, aber nicht so herausragendes Quartal wie im Sommer belegen, schrieb Constantin Hesse in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Angesichts der ordentlichen Kursentwicklung seit Jahresbeginn sei ein weiteres positives Überraschungspotenzial fraglich./rob/gl/ag

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 05:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 05:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf PVA TePla

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PVA TePla

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu PVA TePla AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu PVA TePla AG

DatumRatingAnalyst
12:06PVA TePla BuyJefferies & Company Inc.
10.09.2025PVA TePla BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2025PVA TePla HaltenSMC Research
09.09.2025PVA TePla BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.09.2025PVA TePla BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12:06PVA TePla BuyJefferies & Company Inc.
10.09.2025PVA TePla BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2025PVA TePla BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.09.2025PVA TePla BuyJefferies & Company Inc.
03.09.2025PVA TePla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.09.2025PVA TePla HaltenSMC Research
13.08.2025PVA TePla HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025PVA TePla HoldJefferies & Company Inc.
15.05.2025PVA TePla HoldDeutsche Bank AG
15.05.2025PVA TePla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.01.2025PVA TePla SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.11.2024PVA TePla SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
27.09.2024PVA TePla SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09.09.2024PVA TePla SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09.03.2018PVA TePla VerkaufenSMC Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PVA TePla AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen