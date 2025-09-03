ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Schaeffler auf 5,25 Euro - 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schaeffler von 4,45 auf 5,25 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Auf seinem Kapitalmarkttag kommende Woche werde der Auto- und Industriezulieferer seine Strategie für 2030 vorstellen, schrieb Vanessa Jeffriess in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Schaeffler habe viele interessante Optionen und deutliches Verbesserungspotenzial. Entscheidend sei aber die Umsetzung. Die Aktie erscheine im europäischen Branchenvergleich überbewertet./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 07:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 07:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Nachrichten zu Schaeffler AG
Analysen zu Schaeffler AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:21
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.2025
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|12.08.2025
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.2025
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:21
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.2025
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|12.08.2025
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.2025
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Schaeffler AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen