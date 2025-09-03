DAX23.649 -0,7%ESt505.352 -0,2%Top 10 Crypto15,78 -0,1%Dow45.542 +0,1%Nas21.841 +0,2%Bitcoin95.997 +0,8%Euro1,1742 -0,2%Öl67,05 +1,2%Gold3.662 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y DEUTZ 630500 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- US-Börsen fester erwartet -- ASML bestätigt Milliarden-Deal mit KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- CaliberCos, VW, Bayer, Rheinmetall, Microsoft, DEUTZ, BMW, Palantir im Fokus
Top News
MTU Aero Engines-Analyse: So bewertet Jefferies die Aktie MTU Aero Engines-Analyse: So bewertet Jefferies die Aktie
Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT sinken: Rheinmetall plant Drohnenabwehr-Lieferung an Ukraine Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT sinken: Rheinmetall plant Drohnenabwehr-Lieferung an Ukraine
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Schaeffler auf 5,25 Euro - 'Hold'

09.09.25 15:19 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schaeffler von 4,45 auf 5,25 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Auf seinem Kapitalmarkttag kommende Woche werde der Auto- und Industriezulieferer seine Strategie für 2030 vorstellen, schrieb Vanessa Jeffriess in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Schaeffler habe viele interessante Optionen und deutliches Verbesserungspotenzial. Entscheidend sei aber die Umsetzung. Die Aktie erscheine im europäischen Branchenvergleich überbewertet./rob/gl/ag

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 07:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 07:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Schaeffler AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Schaeffler AG

DatumRatingAnalyst
14:21Schaeffler HoldJefferies & Company Inc.
05.09.2025Schaeffler NeutralUBS AG
12.08.2025Schaeffler HoldJefferies & Company Inc.
07.08.2025Schaeffler HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Schaeffler HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Schaeffler BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14:21Schaeffler HoldJefferies & Company Inc.
05.09.2025Schaeffler NeutralUBS AG
12.08.2025Schaeffler HoldJefferies & Company Inc.
07.08.2025Schaeffler HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Schaeffler HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Schaeffler AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen