ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Adyen auf 1835 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen (Adyen BV Parts Sociales) nach dem jüngsten Kursrutsch von 2039 auf 1835 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Hannes Leitner senkte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen nach den Halbjahreszahlen des Zahlungsdienstleisters. Die Telefonkonferenz habe aber seine konstruktive Haltung mit Blick auf die nächsten 18 Monate gestützt./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:24 / ET