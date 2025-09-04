DAX23.838 +0,3%ESt505.359 +0,2%Top 10 Crypto15,80 +2,6%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.118 +1,2%Euro1,1689 +0,3%Öl66,93 +0,1%Gold3.551 +0,1%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Infineon auf 'Neutral' - Ziel 39,20 Euro

05.09.25 12:04 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 39,20 Euro auf "Neutral" belassen. Die Markterwartungen an das organische Ergebniswachstum im Geschäftsjahr 2026 müssten zurückgeschraubt werden, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstagabend mit Blick auf den Mitte November erwarteten Ausblick des Chipkonzerns. Er erwartet die Aktien daher bis dahin unter Druck. Deshpande bleibt trotz seines deutlich über Xetra-Niveau liegenden Kursziels an der Seitenlinie, weil er zunächst keine Kurstreiber sieht./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 19:20 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 00:15 / BST

