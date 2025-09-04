ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Infineon auf 'Neutral' - Ziel 39,20 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 39,20 Euro auf "Neutral" belassen. Die Markterwartungen an das organische Ergebniswachstum im Geschäftsjahr 2026 müssten zurückgeschraubt werden, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstagabend mit Blick auf den Mitte November erwarteten Ausblick des Chipkonzerns. Er erwartet die Aktien daher bis dahin unter Druck. Deshpande bleibt trotz seines deutlich über Xetra-Niveau liegenden Kursziels an der Seitenlinie, weil er zunächst keine Kurstreiber sieht./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 19:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 00:15 / BST
