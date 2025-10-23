DAX24.166 +0,1%Est505.655 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,03 +0,8%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.389 +1,8%Euro1,1596 -0,2%Öl64,64 +0,5%Gold4.113 +0,5%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt SAP auf 'Overweight' - Ziel 290 Euro

23.10.25 07:29 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
232,75 EUR -5,50 EUR -2,31%
News|Analysen


NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP (SAP SE) mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Overweight" belassen. Der Auftragsbestand lege stärker zu als gedacht, lobte Toby Ogg am Donnerstag den Softwarehersteller nach dessen Quartalsbericht. In der Telefonkonferenz habe sich SAP sehr optimistisch zur Nachfrage und Pipeline geäußert./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 00:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 00:22 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DatumRatingAnalyst
09:01SAP SE BuyDeutsche Bank AG
08:31SAP SE BuyUBS AG
08:11SAP SE OverweightBarclays Capital
08:01SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:01SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
