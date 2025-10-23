ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt SAP auf 'Overweight' - Ziel 290 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP (SAP SE) mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Overweight" belassen. Der Auftragsbestand lege stärker zu als gedacht, lobte Toby Ogg am Donnerstag den Softwarehersteller nach dessen Quartalsbericht. In der Telefonkonferenz habe sich SAP sehr optimistisch zur Nachfrage und Pipeline geäußert./rob/ajx/ag

