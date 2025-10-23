ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt SAP auf 'Overweight' - Ziel 290 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP (SAP SE) mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Overweight" belassen. Der Auftragsbestand lege stärker zu als gedacht, lobte Toby Ogg am Donnerstag den Softwarehersteller nach dessen Quartalsbericht. In der Telefonkonferenz habe sich SAP sehr optimistisch zur Nachfrage und Pipeline geäußert./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 00:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 00:22 / BST
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:01
|SAP SE Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|SAP SE Buy
|UBS AG
|08:11
|SAP SE Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.02.2025
|SAP SE Hold
|Warburg Research
|28.01.2025
|SAP SE Halten
|DZ BANK
|28.01.2025
|SAP SE Hold
|Warburg Research
|10.01.2025
|SAP SE Hold
|Warburg Research
|22.10.2024
|SAP SE Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|17.05.2023
|SAP SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.2023
|SAP SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
