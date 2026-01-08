ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Zalando auf 'Neutral' - Ziel 32 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Johanan rechnet mit einem soliden Quartalsbericht des Onlinehändlers. Ihre operative Ergebnisschätzung für das Jahr 2025 hob sie am Sonntag um 5 Prozent./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 16:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 00:15 / GMT

