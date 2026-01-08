DAX25.339 +0,3%Est505.992 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 +1,2%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.565 -0,7%Euro1,1677 +0,4%Öl62,96 -0,1%Gold4.583 +1,6%
Eli Lilly plant wohl Abivax-Übernahme
"Woche der Wahrheit" voraus? DAX erreicht mit Mini-Plus neues Rekordhoch über 25.300er-Marke
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Montagmittag
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Zalando auf 'Neutral' - Ziel 32 Euro

12.01.26 12:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
25,57 EUR 0,68 EUR 2,73%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Johanan rechnet mit einem soliden Quartalsbericht des Onlinehändlers. Ihre operative Ergebnisschätzung für das Jahr 2025 hob sie am Sonntag um 5 Prozent./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 16:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 00:15 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

