DAX25.075 -0,8%Est506.056 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6300 -1,8%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.625 +0,4%Euro1,1789 ±0,0%Öl71,29 +1,4%Gold4.992 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Microsoft 870747 Siemens 723610 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Nikkei schließt im Plus -- Bayer profitiert von Glyphosat-Vorstoß durch Trump -- Airbus will mehr ausschütten -- Apple. DroneShield, Siemens, Microsoft, TUI, Figma, eBay, SAP im Fokus
Top News
Hole Dir exklusive Börseninfos in Deine Inbox Hole Dir exklusive Börseninfos in Deine Inbox
Biogen-Aktie stabil: Rückschlag für Alzheimer-Mittel Lecanemab Biogen-Aktie stabil: Rückschlag für Alzheimer-Mittel Lecanemab
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: JPMorgan lässt Air France-KLM auf 'Overweight' - Ziel 14,50 Euro

19.02.26 11:34 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat AIR France-KLM nach Zahlen mit einem Kursziel von 14,50 Euro auf "Overweight" belassen. Das überraschend starke Schlussquartal 2025, das man einer besseren Preis- und Kostenkontrolle verdanke, sowie der positive Ausblick sollten den Aktien der Fluggesellschaft Schwung geben, schrieb Harry Gowers am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Er traut dem Unternehmen 2026 eine operative Ergebnismarge (Ebit) von mehr als sieben Prozent zu./rob/gl/ag

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:35 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu AIR France-KLM

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu AIR France-KLM

DatumRatingAnalyst
11:56AIR France-KLM NeutralUBS AG
10:36AIR France-KLM Sector PerformRBC Capital Markets
10:21AIR France-KLM UnderweightBarclays Capital
09:56AIR France-KLM OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:26AIR France-KLM Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09:56AIR France-KLM OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.01.2026AIR France-KLM OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.12.2025AIR France-KLM OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.03.2025AIR France-KLM OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.03.2025AIR France-KLM BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11:56AIR France-KLM NeutralUBS AG
10:36AIR France-KLM Sector PerformRBC Capital Markets
09:26AIR France-KLM Market-PerformBernstein Research
20.01.2026AIR France-KLM Sector PerformRBC Capital Markets
20.01.2026AIR France-KLM Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10:21AIR France-KLM UnderweightBarclays Capital
14.01.2026AIR France-KLM UnderweightBarclays Capital
02.07.2025AIR France-KLM UnderweightBarclays Capital
01.05.2025AIR France-KLM UnderweightBarclays Capital
09.04.2025AIR France-KLM UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AIR France-KLM nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen