AIR France-KLM Aktie

9,11 EUR -0,63 EUR -6,43 %
8,31 CHF -0,53 CHF -5,97 %
WKN A3EJGH

ISIN FR001400J770

Symbol AFRAF

Deutsche Bank AG

AIR France-KLM Hold

09:21 Uhr
AIR France-KLM Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Air France-KLM von 11 auf 9 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Krieg in Nahost sollte im laufenden Jahr zu sinkenden Margen der europäischen Fluggesellschaften führen, da diese den plötzlichen Anstieg der Treibstoffpreise wohl kaum vollständig an die Kunden weitergeben könnten, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIR France-KLM Hold

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
9,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
9,34 €		 Abst. Kursziel*:
-3,68%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
9,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,16%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,96 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIR France-KLM

09:21 AIR France-KLM Hold Deutsche Bank AG
08:26 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
09.03.26 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
09.03.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
09.03.26 AIR France-KLM Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu AIR France-KLM

dpa-afx Fraport-Aktie im Plus: Sanierung von wichtigster Start- und Landebahn
finanzen.net Lufthansa-Aktie im freien Fall: Flüge zu Zielen im Nahen Osten nach Eskalation in der Region ausgesetzt
finanzen.net AIR France-KLM-Aktie: Was Analysten im Februar vom Papier halten
dpa-afx IAG-Aktie leidet unter Gewinnmitnahmen - Auch Lufthansa unter Druck
finanzen.net AIR France-KLM vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
dpa-afx Air France-KLM-Aktie kräftig im Plus: Überraschender Gewinnanstieg - auch andere Airlines klettern
finanzen.net Ausblick: AIR France-KLM legt Quartalsergebnis vor
finanzen.net Erste Schätzungen: AIR France-KLM stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Zacks Air France-KLM SA (AFLYY) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
Zacks Fast-paced Momentum Stock Air France-KLM (AFLYY) Is Still Trading at a Bargain
Zacks Is Air France-KLM (AFLYY) Stock Outpacing Its Transportation Peers This Year?
Financial Times Air France-KLM takes €90mn hit from de-icing fiasco
Financial Times Air France-KLM warns EU climate rules would halve Asia flights
Zacks Why Fast-paced Mover Air France-KLM (AFLYY) Is a Great Choice for Value Investors
Zacks What Makes Air France-KLM (AFLYY) a New Buy Stock
Zacks Air France-KLM (AFLYY) Could Find a Support Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now
