Marktkap. 3,45 Mrd. EUR

KGV 1,98 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH

ISIN FR001400J770

Symbol AFRAF

Barclays Capital

AIR France-KLM Underweight

11:36 Uhr
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air France-KLM von 9,90 auf 11 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei zwar besser gewesen als gedacht, schrieb Andrew Lobbenberg am Montagabend. Er bleibt allerdings vorsichtig für alle Netzwerk-Airlines, denn der Optimismus hinsichtlich der Nordatlantik-Routen und des Premium-Tourismus sei überbordend./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 18:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AIR France-KLM Underweight

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
12,76 €		 Abst. Kursziel*:
-13,79%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
12,77 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,83%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIR France-KLM

11:36 AIR France-KLM Underweight Barclays Capital
20.02.26 AIR France-KLM Hold Deutsche Bank AG
20.02.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
20.02.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
20.02.26 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu AIR France-KLM

finanzen.net AIR France-KLM vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
dpa-afx Air France-KLM-Aktie kräftig im Plus: Überraschender Gewinnanstieg - auch andere Airlines klettern
finanzen.net Ausblick: AIR France-KLM legt Quartalsergebnis vor
finanzen.net Erste Schätzungen: AIR France-KLM stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
finanzen.net So schätzen Analysten die AIR France-KLM-Aktie ein
dpa-afx Fraport-Aktie: Hunderte Statisten testen Ablauf im neuen Terminal
dpa-afx Fraport-Aktie unbeeindruckt: Frankfurts neues Passagier-Terminal in Kürze
dpa-afx Aktien von Air France-KLM, Lufthansa & Co.: Airlines unter Verkaufsdruck - IAG trotzdem positiv
Financial Times Air France-KLM takes €90mn hit from de-icing fiasco
Financial Times Air France-KLM warns EU climate rules would halve Asia flights
Zacks Why Fast-paced Mover Air France-KLM (AFLYY) Is a Great Choice for Value Investors
Zacks What Makes Air France-KLM (AFLYY) a New Buy Stock
Zacks Air France-KLM (AFLYY) Could Find a Support Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now
Business Times Air France-KLM halts Dubai, Riyadh flights on geopolitical risks
Business Times Lufthansa enters race for TAP stake against Air France-KLM
Financial Times Air France-KLM profits fall despite Canadian booking boost
