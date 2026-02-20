AIR France-KLM Aktie
Marktkap. 3,45 Mrd. EURKGV 1,98 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH
ISIN FR001400J770
Symbol AFRAF
AIR France-KLM Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air France-KLM von 9,90 auf 11 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei zwar besser gewesen als gedacht, schrieb Andrew Lobbenberg am Montagabend. Er bleibt allerdings vorsichtig für alle Netzwerk-Airlines, denn der Optimismus hinsichtlich der Nordatlantik-Routen und des Premium-Tourismus sei überbordend./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 18:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AIR France-KLM Underweight
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
11,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
12,76 €
|Abst. Kursziel*:
-13,79%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
12,77 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,83%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
