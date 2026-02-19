AIR France-KLM Aktie
Marktkap. 3,05 Mrd. EURKGV 1,98
WKN A3EJGH
ISIN FR001400J770
Symbol AFRAF
AIR France-KLM Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air France-KLM von 14,50 auf 17 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den überraschend starken Zahlen der Fluggesellschaft habe die Aktie deutlich Luft nach oben, schrieb Harry Gowers in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Quartalsbericht. Die bessere Entwicklung der Ticketpreise dürfte 2026 anhalten. Die angepeilte operative Ergebnismarge (Ebit) von rund sieben Prozent erscheine locker erreichbar, und der Barmittelzufluss sollte sich klar verbessern./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 00:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AIR France-KLM Overweight
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
17,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
12,73 €
|Abst. Kursziel*:
33,54%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
13,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,97%
|
Analyst Name:
Harry J Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,24 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
