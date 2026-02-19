JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air France-KLM von 14,50 auf 17 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den überraschend starken Zahlen der Fluggesellschaft habe die Aktie deutlich Luft nach oben, schrieb Harry Gowers in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Quartalsbericht. Die bessere Entwicklung der Ticketpreise dürfte 2026 anhalten. Die angepeilte operative Ergebnismarge (Ebit) von rund sieben Prozent erscheine locker erreichbar, und der Barmittelzufluss sollte sich klar verbessern./rob/gl/ag

