AIR France-KLM Aktie

13,08 EUR +0,01 EUR +0,08 %
STU
12,94 EUR +0,21 EUR +1,61 %
GVIE
Marktkap. 3,05 Mrd. EUR

KGV 1,98
WKN A3EJGH

ISIN FR001400J770

Symbol AFRAF

JP Morgan Chase & Co.

AIR France-KLM Overweight

08:01 Uhr
AIR France-KLM
13,08 EUR 0,01 EUR 0,08%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air France-KLM von 14,50 auf 17 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den überraschend starken Zahlen der Fluggesellschaft habe die Aktie deutlich Luft nach oben, schrieb Harry Gowers in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Quartalsbericht. Die bessere Entwicklung der Ticketpreise dürfte 2026 anhalten. Die angepeilte operative Ergebnismarge (Ebit) von rund sieben Prozent erscheine locker erreichbar, und der Barmittelzufluss sollte sich klar verbessern./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 00:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AIR France-KLM Overweight

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
12,73 €		 Abst. Kursziel*:
33,54%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
13,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,97%
Analyst Name:
Harry J Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,24 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIR France-KLM

08:11 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
08:01 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.02.26 AIR France-KLM Neutral UBS AG
19.02.26 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
19.02.26 AIR France-KLM Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu AIR France-KLM

dpa-afx Höhere Ticketpreise Air France-KLM-Aktie kräftig im Plus: Überraschender Gewinnanstieg - auch andere Airlines klettern Air France-KLM-Aktie kräftig im Plus: Überraschender Gewinnanstieg - auch andere Airlines klettern
finanzen.net AIR France-KLM vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
finanzen.net Ausblick: AIR France-KLM legt Quartalsergebnis vor
finanzen.net Erste Schätzungen: AIR France-KLM stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
finanzen.net So schätzen Analysten die AIR France-KLM-Aktie ein
dpa-afx Fraport-Aktie: Hunderte Statisten testen Ablauf im neuen Terminal
dpa-afx Fraport-Aktie unbeeindruckt: Frankfurts neues Passagier-Terminal in Kürze
dpa-afx Aktien von Air France-KLM, Lufthansa & Co.: Airlines unter Verkaufsdruck - IAG trotzdem positiv
dpa-afx Fraport-Aktie schwächelt: Frankfurter Flughafen muss massive Streichungen bei Flügen vornehmen
Financial Times Air France-KLM takes €90mn hit from de-icing fiasco
Financial Times Air France-KLM warns EU climate rules would halve Asia flights
Zacks Why Fast-paced Mover Air France-KLM (AFLYY) Is a Great Choice for Value Investors
Zacks What Makes Air France-KLM (AFLYY) a New Buy Stock
Zacks Air France-KLM (AFLYY) Could Find a Support Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now
Business Times Air France-KLM halts Dubai, Riyadh flights on geopolitical risks
Business Times Lufthansa enters race for TAP stake against Air France-KLM
Financial Times Air France-KLM profits fall despite Canadian booking boost
